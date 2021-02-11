Відомий фотограф Соня Плакидюк, зірка "Супер топ-модель по-українськи", показала свіжий образ, захопивши фанатів

На фото Соня позує в" невидимому " плащі і топі. Красуня доповнила образ яскравою перукою, а на обличчі і шиї можна побачити квіточки. Плакіюк манила загадковим поглядом, а рукою в рукавичці трошки відкрила плащ. Кадр вийшов дуже загадковим і звабливим, адже фотограф виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в соціальній мережі Instagram.

"Лисички на дроті", - написала Соня під публікацією у своєму блозі.

Фанати поставили більше 3 тисяч лайків і написали кілька компліментом красуні:

"Шикарна", "яка краса", "розрив сердечка", " Сонечка, вам так підходять ці квіточки. І до веснянок".

Ми писали, що закутана Плакидюк в снігах показала краси Карпат і похвалилася відривним відпочинком.

Знаменитості пощастило потрапити в казкові Карпати, які вже кілька днів засинає снігом. Чарівні пейзажі дівчина показала шанувальникам і попрощалася з прекрасним місцем, прихистив її з Дашею Астаф'євою.

Нагадаємо, безбашенні Плакидюк і Астаф'єва пішли врознос на відпочинку і показали свої пригоди

Також Politeka повідомляла, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" після бурхливого дня народження опинилася в горах

А ще Politeka писала, що переможниця "Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик показала майстерність на пілоні



