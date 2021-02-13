Відомий фотограф Соня Плакидюк, зірка "Супер топ-модель по-українськи", поділилась своїми враженнями від святкування Дня народження у Західній Україні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Плакидюк у соцмережі.

Так, у своєму акаунті Соня розмістила підбірку фото, зроблених у готельному номері. Вона позує у ліжку з газетою в одній руці і чашкою кави - в іншій.

При цьому Плакидюк вже з яскравим макіяжем, зачіскою та у гарному жакеті з об'ємними рукавами. Образ доповнили золоті крупні сережки та традиційний бант на волоссі.

"Birthday Girl на гастролях в улюбленому львівському @bankhotellviv. Обожнюю ваш чуйній персонал, морозиво з горгонзолою та номер 309!" - написала вона.

Як відомо, 9 лютого Соні виповнилось 32 роки, і вона досі приймає вітання з Днем народження.

"З Днем народження вас, Соню! Ви така крута! Неймовірно надихаєте!", "Будьте щасливі і завжди юні душею і тілом", "Завжди елегантна та чарівна", "Яка гарна! Соню, не боїтеся, що тепер гості в номер побіжуть? Фанати? Не приховуєтесь, або у вас охорона?", "Неймовірна краса", "Тепер я знаю, в який номер замовляти квіти", - пишуть фоловери.

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