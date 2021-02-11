Українська фешн-фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала, як розважається на курорті з Дашею Астаф'євою
Красуня поділилася веселими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Зіркові подружки вирішили вибратися на відпочинок в Карпати і тепер діляться звідти кумедними відео. Так, Плакидюк показала, як вони з Астаф'євою шукають пригоди на засніжених вуличках курорту.
"Аніматорів замовляли?",- цікавиться на відео Плакидюк.
"Стріляємо в тирі, забираємо дядь додому", - тут же підхоплює Астаф'єва.
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"Якщо ви дядько, зателефонуйте нам! Ми вас чекаємо", - додає фотограф під сміх своєї подруги.
Обидві знаменитості на кадрах одягнені тепло і по погоді. На голови красуні пов'язали модні в'язані шарфики. На відео Астаф'єва і Плакидюк щосили сміються і кривляються перед камерами.
У коментарях співачка продовжила їх жарти:
"Я дядько, відкривай!" ,- написала Астаф'єва.
Шанувальники красунь також активно коментують пост.
"Такі дівчата...", "Знайшли одна одну", "Класнючі", "Маруськи", "і в хусточці красива! Як таке можливо?", "Дві бабусі", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Плакидюк показала новий образ.
На фото Соня позує в прозорій спідниці, смугастій футболці і червоних чобітках. Зірка стояла на білому тлі, примірявши чорну перуку.
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