"Знайшли один одного"

Українська фешн-фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала, як розважається на курорті з Дашею Астаф'євою

Красуня поділилася веселими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Зіркові подружки вирішили вибратися на відпочинок в Карпати і тепер діляться звідти кумедними відео. Так, Плакидюк показала, як вони з Астаф'євою шукають пригоди на засніжених вуличках курорту.

"Аніматорів замовляли?",- цікавиться на відео Плакидюк.

"Стріляємо в тирі, забираємо дядь додому", - тут же підхоплює Астаф'єва.

"Якщо ви дядько, зателефонуйте нам! Ми вас чекаємо", - додає фотограф під сміх своєї подруги.

Обидві знаменитості на кадрах одягнені тепло і по погоді. На голови красуні пов'язали модні в'язані шарфики. На відео Астаф'єва і Плакидюк щосили сміються і кривляються перед камерами.

У коментарях співачка продовжила їх жарти:

"Я дядько, відкривай!" ,- написала Астаф'єва.

Шанувальники красунь також активно коментують пост.

"Такі дівчата...", "Знайшли одна одну", "Класнючі", "Маруськи", "і в хусточці красива! Як таке можливо?", "Дві бабусі", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Плакидюк показала новий образ.

На фото Соня позує в прозорій спідниці, смугастій футболці і червоних чобітках. Зірка стояла на білому тлі, примірявши чорну перуку.

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