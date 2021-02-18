Известный украинский фотограф Соня Плакидюк, судья "Супер топ-модель по-украински", появилась в компании накаченных красавцев

Красотка любит эпатировать публику, а ее снимки становятся настоящим произведением искусства, пишет Politeka.net. В этот раз Соня решила предстать в откровенном образе, чем раззадорила поклонников.

Фотограф предстала в кружевном обтягивающем корсете, который еле держался на пышной груди, а также обтянул идеальную талию.

Украшения из бусин и сетчатые колготки завершили смелый образ звезды.

У ног Плакидюк сидели два накаченных красавца, которые, вероятно, были полностью обнаженными.

"Страдающее средневековье с затрудненным носовым дыханием 😅🖤 (я разлюбила пафосные названия лет в 17— вы должны обо мне это знать)", - подписала снимок звезда.

За два часа пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Королева! Нет, императрица! 🔥🖤", "Прекрасна 😍❤️", "Сонечка, лучшая💘", "Сначала подумала что это фотка из профиля Ким Кардашьян", "🔥Класс", "Очень оригинальное фото,что за ожерелье на вас интересное❤️", "А молодые люди скучные и чем-то расстроены. Может, ждут, чтобы их запрягли как лошадок...", "Огоо. Теть Сонь, а вы горячая 😊", "Сонечка, какие ножки.....❤️🔥", "Супер😍", - написали пользователи сети.

Напомним,Соня Плакидюк предстала перед камерой топлес.

Звезда прибавила кадру "перчинки" сжав бюст ладонями. Соня распустила свои длинные шелковые волосы, чуть прикрыв ими грудь.

Напомним, что кокетка Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» прильнула к известному ведущему: "Люблю его!".

Как сообщала Politeka, Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» лишила спокойствия, показав сладкие места: «Начинаю год с…».

Также Politeka писала, что Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» кокетливо приспустила одежду в постели: «Глаз не оторвать!».