Известный украинский фотограф Соня Плакидюк, звезда "Супер топ-модель по-украински", показала себя в минуты релакса
На фото Плакидюк лежала без одежды и белья на кушетке, пока ею занимались профессиональные массажисты. Соня прижалась бюстом к кровати, а глаза закрыла от удовольствия. На втором фото звезда уже легла на спину, смотря прямо в камеру. Рот у фотографа был открыт, красотка издавала довольно провокационные звуки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Девчки извлекают из нас дивные звуки", - написала звезда, намекая на массажисток.
"Оооо, что мне делают...", - сказала Соня в видео.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:
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"Мадам легли и просят", "Горячая штучка", "Это же кем надо быть, чтобы так встречали", "Кошечка", "Очень непринужденно и заразительно", "Срочно нужно к вам в гости", "Софи, это великолепно", "Лукреция из элиты", "Это просто огонь".
Мы писали, что известный украинский фотограф Соня Плакидюк появилась в компании накаченных красавцев.
Фотограф предстала в кружевном обтягивающем корсете, который еле держался на пышной груди, а также обтянул идеальную талию.
Украшения из бусин и сетчатые колготки завершили смелый образ звезды.
Напомним, Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» едва не выронила бюст из экстра-декольте
А еще Politeka сообщала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" показала фото в постели и выдала свой отельный номер
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