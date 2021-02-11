Закутанная Плакидюк в снегах показала красоты Карпат и похвалилась отрывным отдыхом
"Рыжакя бестия" Соня Плакидюк, талантливый фотограф и судья проекта "Супер топ-модель по-украински" снова появилась на своей страничке в Instagram в объятьях снега и красивых видов природы. Как сообщает Politeka.net Плакидюк похвасталась видом с балкона отеля в котором праздновала свое 32-летие.
Знаменитости повезло попасть в сказочные Карпаты, которые уже несколько дней засыпает снегом. Волшебные пейзажи девушка показала поклонникам и попрощалась с прекрасным местом, приютившим ее с Дашей Астафьевой.
Соня описала, как они отдыхали, принимая "спа бассейн, соляные комнатки и сауну с панорамным окном", и пообещала еще не раз вернуться в это волшебное место. На прощание Соня рассказала, что она ела на завтрак: "Во мне - три несказанно вкусные котлетки с грибами, а сзади - вид с нашего балкона".
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Поклонники кинулись наперебой воспевать красоту знаменитости, а также восхитились красоте Карпат.
"Лялечка😍", "Сказка😍😍😍🔥", "Разрыв сердечка❤️ красотуня!", "Бог мой мне бы туда 😂", "Ну а главное украшение отеля Сонечка в свой день рождения и её помощники!", - написали поклонники. На фото отреагировала Даша Астафьева, оставив сердечко под снимками.
Ранее Плакидюк показывала, как вместе со своей звездной подружкой Дашей Астафьевой в Карпатах развлекаются, они посетили местные сувенирные лавки и тир, а также винные базарчики. Плакидюк показала, как они с Астафьевой ищут приключения на заснеженных улочках курорта.
Напомним, что безбашенные Плакидюк и Астафьева ушли вразнос на отдыхе и показали свои приключения: "Если вы дядя, позвоните нам".
Портал Pоliteka писал, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" после бурного дня рождения очутилась в горах: "А могла бы…".
На сайте Pоliteka мы информировали Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" сбросила лифчик в честь особой даты, Димопулос не устояла: "Божечки...".