Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева показала эффектное видео из сауны

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на аккаунт украинской знаменитости.

Так, Астафьева сняла сторис о том, как проводит свой день вместе с мамой. Один из пунктов досуга мамы и дочки - посетить сауну. Даша призналась, что никак не могла выбрать между сухой и влажной сауной, и предложила фолловерам проголосовать. Впрочем, как оказалось впоследствии, мнение подписчиков вряд ли повлияло бы на ее выбор.

На следующей сторис Даша также позировала в купальнике у двери, но уже определилась, что идет в сухую сауну.

"Голосуй - не голосуй, я все же люблю погорячее) Обожаю эту комнату. Уединенное, тихое место. Даже утки крякали тише, чем всегда", - написала она.

На видео певица позирует в эффектном купальнике и охотно демонстрирует стройные ножки и аппетитные формы.

Как известно, Даше сейчас 35 лет. С 2008 по 2017 годы она была солисткой группы NikitA. Также она была участницей телешоу "Фабрика звезд" и ведущей на музыкальном телеканале М1.

В семье Астафьевых, кроме Дарьи, есть также сын Евгений, который младше сестры на пять лет.

Напомним, полураздетая Астафьева подняла градус сочными изгибами и смелыми позами: "Красота во плоти!".

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