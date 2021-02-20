Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева показала эффектное видео из сауны
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на аккаунт украинской знаменитости.
Так, Астафьева сняла сторис о том, как проводит свой день вместе с мамой. Один из пунктов досуга мамы и дочки - посетить сауну. Даша призналась, что никак не могла выбрать между сухой и влажной сауной, и предложила фолловерам проголосовать. Впрочем, как оказалось впоследствии, мнение подписчиков вряд ли повлияло бы на ее выбор.
На следующей сторис Даша также позировала в купальнике у двери, но уже определилась, что идет в сухую сауну.
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"Голосуй - не голосуй, я все же люблю погорячее) Обожаю эту комнату. Уединенное, тихое место. Даже утки крякали тише, чем всегда", - написала она.
На видео певица позирует в эффектном купальнике и охотно демонстрирует стройные ножки и аппетитные формы.
Как известно, Даше сейчас 35 лет. С 2008 по 2017 годы она была солисткой группы NikitA. Также она была участницей телешоу "Фабрика звезд" и ведущей на музыкальном телеканале М1.
В семье Астафьевых, кроме Дарьи, есть также сын Евгений, который младше сестры на пять лет.
Напомним, полураздетая Астафьева подняла градус сочными изгибами и смелыми позами: "Красота во плоти!".
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