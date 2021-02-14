Популярна українська співачка і модель Даша Астаф'єва вразила ідеальними формами під час фотосесії

Як пише Politeka.net, неповторна Даша Астаф'єва вкотре захопила шанувальників своїм шикарним тілом і внутрішнім магнетизмом, оновивши свою сторінку в Instagram черговими гарячими кадрами.

Співачка показала красиві кадри з фотосесії, де вона позує перед фотографом у вкрай відвертих позах і демонструє своє тіло у всій красі. При цьому модель підкреслила всі свої найпривабливіші місця за допомогою мінімальної кількості одягу і фасонів, що обтягують тіло.

На першому відео Даша Астаф'єва в чорному боді звивається біля стіни, звабливо вигнувши спинку, немов кішечка, і обхопивши руками голову. Напівпрозора сіточка ледь може заховати пружні груди моделі, а апетитні стегна приваблюють своїми ідеальними вигинами і бездоганною шкірою.

На другому відео Даша Астаф'єва позує, притулившись до дзеркала з різьбленою золотою рамою. Співачка одягнена в повітряну блузку з найтоншої напівпрозорої тканини, поверх якої був надітий тугий чорний корсетик. Він підкреслив соковиті груди Даші, "обійнявши" собою пружні округлості. Доповнили образ довгі рукавички золотого кольору, що доходили до ліктя.

Даша спочатку поклала пальчики на груди, після чого підняла руки, закрила очі і млосно відкрила пухкі губки, зображуючи справжню насолоду.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Даша Астаф'єва (@da_astafieva)

Від таких відвертих відео шанувальники Астаф'євої прийшли в повний захват і засипали її компліментами в коментарях.

"От красива", "Я закохана в тебе", "Боже, як красиво", "Це законно-бути настільки гарячою?", "Дуже красиво!!!", "Досконалість", " Супер!", "Краса у плоті!!!", "Красуня", "Gold lady", "Ти, як завжди, неповторна", "Даша-краса наша", "Вогонь",- написали фоловери до публікації Даші Астаф'євої.

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