Известный фотограф и судья проекта "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк поделилась необычным фото из уборной

Эксперт известного проекта для моделей, а также популярный фотограф Соня Плакидюк начала заниматься спортом с начала карантина. В социальной сети Инстаграм звезда поделилась кадром после занятий, причем сделала селфи девушка прямо в уборной возле унитаза и раковины.

До этого сама девушка рассказывала, как купила фитнес-резинки, гантели, шаговый тренажер и все необходимое для занятий дома в комфорте. Теперь она начала снова делать силовые упражнения после того, как вернулась в зал. Спорт помогает ей быть в форме и сгонять лишние калории, ведь Соня любит вкусно покушать.

Так как фотограф тщательно следит за собой, она подбирает правильный ритм для комфортных занятий.

«Ответ: на предыдущей фотке в Инстаграм мне 19 (2008 год). А на этой восхитительной картинке с унитазом — на 13 лет больше😜», - шутливо написала звезда.

Фанаты сразу ответили, некоторые же резко посоветовали Соне худеть:

«Откуда такой классный костюм ?); Правильно! худейте!; О, а я в 2008 в первый класс пошла😄; Оу,в этой девочке и не узнать ту роскошную Соню, которую я видела в топ модель по украински)) 😍; Вот что не одень - во всем крутеняшка; Потрясающая 😍; А я сказала 20, ну почти; Соня, Вы очень красивая🔥; Красивый цвет волос ❤️ это от природы ?; Девочка-бомба!😍🔥; Почему я думала, что Вам за 40?😄».

Также Плакидюк не забыла показать себя, отвечая на вопрос о своем росте. Она сказала, что ее рост – 180 см и показала заодно фигуру в одном черном комбинезоне с надписью "Playboy". Ушки зайчика и удобные тапочки создали прикантно-домашний образ для фотографа, которая не стала скрывать свое тело.

Как отлично выглядеть не только в кадре, но и в повседневной жизни, Плакидюк знает достаточно давно, ведь успела поработать с самыми известными украинскими звездами и моделями.

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