Фешн-фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк обескуражила смелыми снимками

Как передает Politeka.net, 32-летняя красотка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в вызывающем образе.

Рыжеволосая бестия позировала топлес. Из одежды на девушке была лишь милая белая шляпка. Избавившись от лифчика, Соня прикрыла пышную гордость ладонями и длинными волосами.

"Утреннее фото для тех, кто до сих пор плачет в деректе, что я отрезала волосы 🧜🏻 или «как меня видят все, кто ниже 180 см😅» Цвет или чб?", - подписала кадры звезда.

Пользователи с жаром кинулись комментировать увиденное:

"А не слишком ли надменно?? К тебе вопрос..."

"Мавка лесная😍"

"Вауууу🔥"

"Цветная супер 🔥😍"

"Шикарные волосы"

"Такой цвет нельзя прятать🔥"

"Морячка Соня😍"

"Обе фотографии прекрасные😍 Но я, все же, люблю больше черно-белые)))"

"Ну умеете вы себя подать😉.Умница😊🤩"

Ранее мы рассказывали, как Плакидюк рассекретила размер своего бюста. Один из фанатов сделал девушке комплимент, задав нескромный вопрос в Инстаграм: "У вас шикарная грудь, скажите, пожалуйста, какой размер?".

Удивленная Соня решила ответить честно: "Не знаю, зачем вам эта информация, но 75DD если что".

Кроме того, фэшн-фотограф объяснила, как ей удается жить без комплексов. По ее словам, комплексы нужны "только маркетологам и токсичным товарищам".

Напомним, бескомплексная Соня Плакидюк показала себя в туалете и нарвалась на хамство.

Также Politeka писала, что фигуристая Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" поиграла бедрами.