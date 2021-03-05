Фешн-фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк обескуражила смелыми снимками
Как передает Politeka.net, 32-летняя красотка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в вызывающем образе.
Рыжеволосая бестия позировала топлес. Из одежды на девушке была лишь милая белая шляпка. Избавившись от лифчика, Соня прикрыла пышную гордость ладонями и длинными волосами.
"Утреннее фото для тех, кто до сих пор плачет в деректе, что я отрезала волосы 🧜🏻 или «как меня видят все, кто ниже 180 см😅» Цвет или чб?", - подписала кадры звезда.
Пользователи с жаром кинулись комментировать увиденное:
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"Мавка лесная😍"
"Вауууу🔥"
"Цветная супер 🔥😍"
"Шикарные волосы"
"Такой цвет нельзя прятать🔥"
"Морячка Соня😍"
"Обе фотографии прекрасные😍 Но я, все же, люблю больше черно-белые)))"
"Ну умеете вы себя подать😉.Умница😊🤩"
Ранее мы рассказывали, как Плакидюк рассекретила размер своего бюста. Один из фанатов сделал девушке комплимент, задав нескромный вопрос в Инстаграм: "У вас шикарная грудь, скажите, пожалуйста, какой размер?".
Удивленная Соня решила ответить честно: "Не знаю, зачем вам эта информация, но 75DD если что".
Кроме того, фэшн-фотограф объяснила, как ей удается жить без комплексов. По ее словам, комплексы нужны "только маркетологам и токсичным товарищам".
Напомним, бескомплексная Соня Плакидюк показала себя в туалете и нарвалась на хамство.
Также Politeka писала, что фигуристая Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" поиграла бедрами.