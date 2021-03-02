Известная украинская фэшн-фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк впечатлила поклонников озорным образом

Звезда показала стильный наряд на новом селфи из ванной. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу знаменитости в Инстаграм.

Так, Плакидюк решила сфотографировать себя в зеркале на фоне ванной. Вероятно, поводом для снимка стал милый наряд, который примерила фотограф. На фото Соня позирует в темно-синем платье с белым воротником и пуговицами-жемчужинками. Наряд в классическом стиле выглядит очень трогательно и романтично.

Дополнили образ фотографа крупные сережки. Свои рыжие волосы Плакидюк оставила распущенными, однако немного убрала их от лица при помощи черного ободка, оставив лишь две тонкие пряди. Легкая улыбка на лице красотки делает ее образ по-юношески озорным и игривым.

Среди тех, кто оценил фото Плакидюк, оказались Анастасия Кожевникова и жена Дмитрия Монатика Ирина.

Поклонники Сони также бурно комментируют фото.

«Сонечка, ооочень красивая!!», «Ну вы даете! Колоссальное преображение! В первых сезонах тмпу была такая мадам, а сейчас ну прям девчонка. Нравились своим остроумием, теперь еще и внешность», «Как девочка 16-летняя», «В такую девушку легко влюбиться и сложно забыть», - пишут люди.

Напомним, бескомплексная Соня Плакидюк показала себя в туалете и нарвалась на хамство.

А еще Politeka сообщала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" поразила резкой переменой во внешности.

Также Politeka писала, что фигуристая Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" поиграла бедрами.