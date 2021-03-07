Популярная украинская певица Даша Астафьева продемонстрировала фигуру в откровенном белье

Эффектная красотка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В посте певица призналась, что хотя на ее странице не так много подписчиков, как у других звезд, она рада всем им.

«Я радуюсь, что вы такие классные, настоящие и главное, мои! Со многими мы можем говорить в ЛС, делиться, обсуждать общие острые темы и поддерживать друг друга. Я несу ответственность за все ваши истории и признания... и порой думаю, если б их было больше, мне было бы сложнее», - написала Астафьева.

Свой пост она сопроводила кадрами из новой жаркой фотосессии. На них красотка позирует в соблазнительном белье «хищного» окраса под леопарда. Комплект идеально подчеркнул фигуру Астафьевой, которая славится своими пышными формами.

Экстравагантный образ певицы дополнили необычные высокие перчатки из золотистого материала, а также черная вуаль на голове. С красной помадой на губах Даша выглядит как настоящая роковая женщина.

Поклонники певицы тут же принялись комментировать ее пост.

«Вы потрясающая», «Ух и ах», «Как обычно, засмотрелась на фото, и только потом прочитала пост», «Совести ноль», «Хороша», «Очень красиво и необычно))) и правда бонжур!», - пишут люди.

Напомним, что сочная Астафьева распахнула плащик, засветив кое-что интересное: «Влюблена в…».

Как сообщала Politeka, Астафьева показала свою роскошь в огромном декольте: "Поднимает не только настроение".

Также Politeka писала, что полураздетая Астафьева подняла градус сочными изгибами и смелыми позами: "Красота во плоти!".