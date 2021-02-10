Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева впечатлила пикантным образом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала фото, на котором позировала в синем плаще яркой расцветки. Даша собрала волосы, а воротник плаща подняла, чтобы сделать образ немного хулиганским.

Красотка не стала застегивать плащ, поэтому из-под него предательски выглядывало нижнее белье и пышный бюст артистки. Астафьева поднесла руку к воротнику, создав загадочный и очень женственный образ.

«Влюблена в фотографа) Угадайте в кого?», - подписала фото Астафьева.

В комментариях поклонники стали отгадывать, кого имеет в виду певица.

«В Соню) И Тебе очень идет», «Сонька-золотая ручка», «Шикарная и красивая», «Даша Даша, красота наша», - пишут пользователи сети.

Как известно, Даша Астафьева очень дружна с фотографом и судьей шоу «Топ-модель по-украински» Соней Плакидюк. Последняя очень часто устраивает подружке откровенные фотосессии.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева впечатлила ретро-образом. Девушка опубликовала портрет, на котором предстала в очень нежном виде. Певица выбрала кофту с оголенной спиной. Ее волосы были распущены и растрепаны, что создало особую атмосферу фото.

Напомним, что раскованная Астафьева с наслаждением посветила своим "богатством" в декольте: "Безумная красотка".

Как сообщала Politeka, томная Даша Астафьева откровенно рассказала о любви к женщинам, удивив образом: "Никогда не устаю...".

Также Politeka писала, что фигуристая Астафьева разгорячила кадрами в пикантных боди и совсем без одежды: "Топи баньку...".