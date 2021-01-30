Популярна українська співачка і модель Даша Астаф'єва порадувала шанувальників підбіркою пікантних фото

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Астаф'євої у соцмережі.

Так, у сторіс українська знаменитість поцікавилась у фоловерів, як зігрітись.

"Як грітись будемо, товариші?" - запитала вона.

Підписники з радістю відповідають на запитання співачки, пропонуючи свої найрізноманітніші варіанти. Астаф'єва відповідає на всі пропозиції, супроводжуючи їх цікавими фото.

Наприклад, один із фоловерів запропонував грітись обіймами, у відповідь на що співачка запостила пікантне відео, де їй роблять макіяж, а вона обіймає візажистку за шию. При цьому Астаф'єва має дуже спокусливий вигляд. У неї червоні губи, а на руках - чорні шкіряні рукавиці. Також на жінці боді в сіточку та масивний "ошийник".

"Це можна!" - відповіла Даша та позначила на відео візажистку, яка робила їй мейк.

"Дивитись на нашу Дашу. Найгарячіша", - запропонував інший фоловер.

Ще один запропонований варінт - баня. Таку пропозицію Даша також проілюструвала "гарячим" фото.

"Звичайно, топи баньку", - написали їй.

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