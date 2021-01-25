Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева едва не вывалила бюст из глубокого декольте

Артистка любит откровенные фотосессии, давая поклонникам полюбоваться шикарной фигурой, пишет Politeka.net.

В этот раз модель опубликовала горячий снимок в сторис. На черно-белом кадре Даша позировала в наряде с глубоким декольте, из которого едва не вываливался бюст.

Казалось, что грудь подчеркнули блеском, чтобы она красиво отсвечивала на свету.

Артистка приспустила бретельки одежды, а также немного расстегнула, чтобы декольте было еще эффектнее.

"Безумная красотка" собрала волосы в аккуратную прическу. Она закрыла глаза и наклонила голову, будто наслаждаясь собственной красотой.

Стрелочки на веках отлично смотрелись и стали отличным акцентом.

Фото в сторис не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева родилась четвертого августа 1985 года в простой рабочей семье. Отец трудился на железной дороге, а мама была сотрудницей тепличного комбината.

С детства будущая звезда занималась творчеством: ходила в кружок рукоделия, талантливо рисовала и танцевала, много лет занималась спортивной акробатикой, увлекалась музыкой.

После школы Даша поступила на режиссерский факультет Днепропетровского училища культуры. Девушка по-настоящему расцвела. Она не только попала на украинскую "Фабрику звезд", но также и стала моделью.

Звезда даже попала в юбилейный журнал, посвященный 55-летию «Плейбоя».

Напомним, соблазнительница Астафьева повиляла бедрами, впечатлив формами в тесном корсете.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Даша Астафьева в черном белье запустила руки куда не нужно: бесстыдное фото.

Также Politeka писала, что горячая Астафьева в узком корсете соблазнила своими аппетитными суши: "35? Господи, вам будто 23!".