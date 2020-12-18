Украинская певица Даша Астафьева похвалилась жаркими и аппетитными кадрами с новым образом

Популярная артистка и модель всегда привлекает внимание к себе двумя способами: яркими концертными выступлениями и новыми фото из неожиданных съемок. Как правило, Даша не повторяет образы и делает совершенно разные прически специально для этого. В этот раз Астафьева с длинными волосами, завязанным в высокий конский хвост, и челкой решила поесть суши.

Причем сделать это Даша решила в нескромном корсете, выгодно подчеркнувшем ее бюст, а также без юбки, которая бы прикрыла ее стройные ножки. Даша с палочками в руках и аппетитными суши решила рассказать о знакомстве с азиатской кухней:

«Первые суши в моей жизни случились лет в двадцать) получается пятнадцать лет назад!

На ужине с друзьями я, девочка из провинции, сказав, что миллион раз уже пробовала, что у нас, в Орджоникидзе есть много суши-баров, взяла палочками шарик васаби, и сказала, что эти , мои самые любимые ...

Попробовала тогда только те, зелененькие))) и долго молчала. Дня два... [ поймут аллергики] Кайф сегодня выбирать лучшее.. какие ваши любимые? Мои любимые с чёрной икрой и золотом», - поделилась Даша впечатлениями.

Фанаты ответили сразу:

«Я в детстве хотел быть суши и перевернуть эту игру; Масилий, как я ржу😂❤️; Кайф, захотелось срочно суши 🤤😍🔥; Первый раз запивал соевым соусом 😂😂😂; Вау!!! Вкусняшка 😜👍; 35?? Господи выглядите на 23; Вау, Даша вы самая красивая девушка 😍😍😍; Не кушал ни разу😂; Даша с вас ели 🍣?; Ты не ты когда ...)))».

До этого Даша похвасталась формами, изогнувшись в кресле в наряде без штанов, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

«Нереальный кайф. Не хватает слов, чтобы описать. Я на эмоциях!» - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Астафьева позирует в кресле, элегантно изогнувшись и задрав при этом ноги. Также в кадр попала девушка, которая фотографировала знаменитость. Как можно заметить, еще одна выставляла свет.

Однако поклонников Астафьева избавила от возможности что-либо сказать, опубликовав кадры у себя на странице в Stories.

Напомним, что раскованная Даша Астафьева без белья показала все свои красоты перед камерой: невозможно устоять.

Как сообщала Politeka, горячая Даша Астафьева без одежды понежилась в постели, обнажив сладкие места: «Ох, какая…»

Также Politeka писала, что экс-солистка Nikita вывалила откровения о "несчастной" Астафьевой: "Если 10 лет тебе Бог не дает ребенка, значит..."