Популярная украинская певица Даша Астафьева покорила фанатов, застыв в соблазнительной позе и пошалив перед камерой

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость решила опубликовать у себя в Instagram.

«Я не я, если…» - коротко говорится в подписи.

Уточним, что один из поклонников Астафьевой продолжил фразу, рассказав о том, что «руки не у руля», в ответ на что певица опубликовала провокационный снимок в платье и бусах, запустив руку при этом между ног.

Дополняли образ певица эффектные бусы и безупречный макияж с прической, а также томный взгляд.

Других поклонников Астафьева избавила от возможности что-либо сказать, выбросив фотографию в карусели Stories,

Как сообщалось до этого, Даша Астафьева засветила роскошную грудь в экстравагантном наряде

Знаменитость обожает тематические художественные фотосессии – ее откровенные работы поклонники давно приравняли к особому виду искусства.

Так, новый фотосет не стал исключением – Даша в экстравагантных нарядах покорила фанов своей красотой и умением держаться перед камерой.

Напомним, в леопарде, глубоких декольте и с открытой спиной: Даша Астафьева примеряла свои самые горячие образы.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Астафьева обтянула прелести сеткой и потрясла своим богатством.

Также Politeka писала, что горячая Даша Астафьева без трусиков распахнула пальто, засветив самое сокровенное: ни капли смущения.