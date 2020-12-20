Популярная украинская певица Даша Астафьева покорила фанатов, застыв в соблазнительной позе и пошалив перед камерой
Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость решила опубликовать у себя в Instagram.
«Я не я, если…» - коротко говорится в подписи.
Уточним, что один из поклонников Астафьевой продолжил фразу, рассказав о том, что «руки не у руля», в ответ на что певица опубликовала провокационный снимок в платье и бусах, запустив руку при этом между ног.
Дополняли образ певица эффектные бусы и безупречный макияж с прической, а также томный взгляд.
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Других поклонников Астафьева избавила от возможности что-либо сказать, выбросив фотографию в карусели Stories,
Как сообщалось до этого, Даша Астафьева засветила роскошную грудь в экстравагантном наряде
Знаменитость обожает тематические художественные фотосессии – ее откровенные работы поклонники давно приравняли к особому виду искусства.
Так, новый фотосет не стал исключением – Даша в экстравагантных нарядах покорила фанов своей красотой и умением держаться перед камерой.
Напомним, в леопарде, глубоких декольте и с открытой спиной: Даша Астафьева примеряла свои самые горячие образы.
Как сообщала Politeka, пышногрудая Астафьева обтянула прелести сеткой и потрясла своим богатством.
Также Politeka писала, что горячая Даша Астафьева без трусиков распахнула пальто, засветив самое сокровенное: ни капли смущения.