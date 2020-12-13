Даша Астафьева засветила роскошную грудь в экстравагантном наряде

Как сообщает Politeka.net, Даша Астафьева обожает тематические художественные фотосессии – ее откровенные работы поклонники давно приравняли к особому виду искусства.

Так, новый фотосет в Instagram не стал исключением – Даша в экстравагантных нарядах покорила фанов своей красотой и умением держаться перед камерой (чтобы увидеть видео из фотосета доскрольте до конца страницы).

На этот раз артистка запостила короткое видео в пикантных нарядах. Певица меняет платье и костюмы, демонстрируя как бы между прочим "кусочки" обнаженного тела и соблазнительно позирует на камеру. На несколько кадрах можно увидеть, как певица поглаживает свое тело, изгибаясь в откровенных позах.

А на одном из кадров она и вовсе стоит в длинной юбке и длинных лаковых перчатках, прикрывая обнаженную грудь руками.

Бурю восторга у пользователей сети, как обычно вызвали не сколько наряды певицы, сколько ее шикарная фигура под ними. Звезду назвали настоящей королевой перевоплощения. Некоторые комментаторы заметили, что певица выглядит уставшей.

"Боже, Даша....самая красивая!!!💔", "Красивая красивая А в глазах видна усталость Кто бы ей Просто Кофе дал", "Какая бомбическая😍", "Вау Даша!🤤", "Нереальная❤️".

Напомним, в леопарде, глубоких декольте и с открытой спиной: Даша Астафьева примеряла свои самые горячие образы.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Астафьева обтянула прелести сеткой и потрясла своим богатством.

Также Politeka писала, что горячая Даша Астафьева без трусиков распахнула пальто, засветив самое сокровенное: ни капли смущения.