Известная украинская певица Даша Астафьева, которая раньше была в группе Nikita, впечатлила роскошным видом в смелом наряде
Как рассказывает Politeka, снимки были опубликованы в Instagram знаменитости.
«Первый день, когда я…» - коротко подписана фотография.
Уточним, что Астафьева решила пообщаться с поклонниками, предложив им задать ей вопросы.
«Когда я оказалась в объективе Сони Плакидюк», - коротко написал ей один из них.
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Вместо ответа Астафьева опубликовала фотографию в одних веревках без белья. Пикантные места красотки прикрывали специальные накладки и цветок между ног.
«Попала в объективы камер», - спросил другой пользователь.
На снимке красотка демонстрирует внушительные размеры в платье с декольте, игриво трогая пикантные места. Снимок был сделан в черно-белом стиле, который придавал ему особой пикантности.
А поскольку фотографии были размещены в карусели Сторис, другие фанаты известной певицы не смогли оценить формы Астафьевой. Хотя многие из них высказали бы полное восхищение фигурой девушки.
Напомним, что Астафьева в развратном костюмчике устроила "сказку" для взрослых: "Лучшая Снегурка!".
Как сообщала Politeka, раскованная Астафьева прижалась к известному красавцу и взбудоражила видом без белья: "Тут Новый год явно удался".
Также Politeka писала, что непредсказуемая Астафьева подразнила кокетливым видом, примеряв громадный бант: «Ребят, давайте без…».