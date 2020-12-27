Певица Даша Астафьева испытала фанатов на прочность, не каждый устоит перед таким соблазном

Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала себя во всей красе, переодевшись в новогоднего персонажа.

Однако, костюмчик Даши - определенно, не для детского утренника. Певица виртуозно довела публику до экстаза, поиграв "прелестями" в крохотном топе и мини-юбке на манер наряда Санта Клауса.

Девушка дополнила сказочный лук черными чулками с красной каймой, туфлями на шпильке и милой шапочкой.

На одном из кадров Астафьева эффетно забралась на бочку, томно сложив ножки и выставив напоказ пышное декольте. На другом - брюнетка позировала стоя, положив руки на пояс, задрав подбородок и кокетливо прогнув спинку.

"Устроим воскресную трепку?" - предложила фанатам Астафьева.

"Ваааау, кайф, лучшая Снегурка)))", - молниеносно написали ей в ответ.

Ранее мы сообщали, Астафьева изумила кадрами без пафоса и лишних приукрашиваний. Певица показала себя в зимнем образе, без косметики, в красной вязаной кофте, черной дутой жилетке и шерстяной шапке.

"Обожаю вязаные вещи! Как человек, который владеет этим мастерством, знаю, сколько терпения и любви вкладывается в каждую из них... В моём зимнем гардеробе 70% - это тёплые кашемировые или шерстяные шедевры! Люблю, когда уютно так, будто о тебе позаботился родной человек!", - поделилась певица в подписи.

Поклонники выразили восхищение в комментариях, даже телеведущая Леся Никитюк не удержалась, написав: "Боже, яка красива!"

Напомним, как соблазнительница Астафьева повиляла бедрами, впечатлив формами в тесном корсете.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Даша Астафьева в черном белье запустила руки куда не нужно: бесстыдное фото.