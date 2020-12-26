Украинская певица Даша Астафьева утеплилась к зиме и похвасталась яркими обновками

Как пишет Politeka.net, знаменитость выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото со своей прогулки на свежем воздухе. Она надела красный свитер-оверсайз на молнии, поверх которого накинула черную жилетку. Зимний образ красотки дополнили черные перчатки и шапка.

Даша Астафьева сфотографировалась на фоне зеленых декоративных растений, контрастирующих с зимней погодой на улице. Звезда чуть распахнула молнию и отвернула воротник, за которым можно заметить белую футболку и золотую цепочку.

"Обожаю вязаные вещи! Как человек, который владеет этим мастерством, знаю, сколько терпения и любви вкладывается в каждую из них... В моём зимнем гардеробе 70% - это тёплые кашемировые или шерстяные шедевры! Люблю, когда уютно так, будто о тебе позаботился родной человек!", - рассказала Астафьева в описании.

Пользователи социальной сети в комментариях выразили восхищение красотой и чувством стиля артистки, даже телеведущая Леся Никитюк не удержалась:

"Боже, какая красивая ❤️"; "Ну какова красота то 😍"; "Даша, уровень мими максимально зашкаливает ❤️"; "Ангел🤍"; "Тебе идёт 😉"; "Вы прекрасны"; "Красотка Вы, Дашка!"; "Даша - реально лучшая!!!!!"; "Невероятно красива 😍😍😍 !!! И курточка, конечно, крутая"; "Почему мне такие шапки не идут 🙈🙈🙈"; "Даша классная)"; "Тож хочу быть такой красивой в шапке"; "Даша... какая же ты все таки красивая девочка"; "А мы обожаем тебя!".

Напомним, как соблазнительница Астафьева повиляла бедрами, впечатлив формами в тесном корсете.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Даша Астафьева в черном белье запустила руки куда не нужно: бесстыдное фото.

Также Politeka писала, что горячая Астафьева в узком корсете соблазнила своими аппетитными суши: "35? Господи, вам будто 23!".