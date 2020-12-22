До чего же хороша

Известная украинская певица Даша Астафьева соблазнила сладкими изгибами и жаркими танцами

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала короткое видео, на котором танцевала под медленную музыку, виляя бедрами и показывая себя со всех сторон.

«Впервые за пятнадцать лет я не буду работать в новогоднюю ночь, и предновогодние дни. Необычное ощущение) Привыкла к тому, что все лишние заботы и мысли уходят на другой план... фраза «отмечаю на сцене» - уже стала дежурной! Сейчас испытываю новые эмоции и переживания», - призналась артистка.

Астафьева призналась, что будет отмечать Новый год в кругу любимых людей. Праздник она встретит в Карпатах.

В комментариях стали хвалить Дашу за внешний вид и поздравлять с наступающими праздниками.

«Наконец-то эти волшебные дни проведёте с семьей», «Как можно быть такой офигенной?», «Такая, ух», «Ну и каково это», «Даша, запомни эту новогоднюю ночь. Это здорово», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева порадовала поклонников новыми "горячими" фото, на которых можно рассмотреть отличную фигуру певицы. Астафьева запостила несколько фото, на одной из которых можно увидеть "пятую точку" звезды в колготках.

Напомним, что Даша Астафьева бесстыдно показала каждый свой изгиб, устроив жару перед камерой: "Вау, какая бомбическая".

Как сообщала Politeka, соблазнительная Даша Астафьева в черном белье запустила руки куда не нужно: бесстыдное фото.

Также Politeka писала, что горячая Астафьева в узком корсете соблазнила своими аппетитными суши: "35? Господи, вам будто 23!".