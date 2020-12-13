Даша Астаф'єва засвітила розкішні груди в екстравагантному вбранні

Як повідомляє Politeka.net, Даша Астаф'єва обожнює тематичні художні фотосесії-її відверті роботи шанувальники давно прирівняли до особливого виду мистецтва.

Так, новий фотосет в Instagram не став винятком - Даша в екстравагантних нарядах підкорила фанів своєю красою і вмінням триматися перед камерою (щоб побачити відео з фотосету доскрольте до кінця сторінки).

Цього разу артистка запостила коротке відео в пікантних нарядах. Співачка змінює сукню і костюми, демонструючи як би між іншим "шматочки" оголеного тіла і спокусливо позує на камеру. На декількох кадрах можна побачити, як співачка погладжує своє тіло, згинаючись у відвертих позах.

А на одному з кадрів вона і зовсім стоїть в довгій спідниці і довгих лакових рукавичках, прикриваючи оголені груди руками.

Бурю захоплення у користувачів мережі, як зазвичай викликали не скільки наряди співачки, скільки її шикарна фігура під ними. Зірку назвали справжньою королевою перевтілення. Деякі коментатори помітили, що співачка виглядає втомленою.

"Боже, Даша....найкрасивіша!!!💔 ", "Красива красива а в очах видно втому хто б їй просто кави приніс", " яка бомбічна😍", " Вау Даша!🤤", "Нереальний❤️".

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