Популярна українська співачка Даша Астаф'єва підкорила фанатів, застигши в спокусливій позі й побешкетувавши перед камерою

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість вирішила опублікувати у себе в Instagram.

"Я не я, якщо ..." - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що один з шанувальників Астаф'євої продовжив фразу, розповівши про те, що «руки не біля керма», у відповідь на що співачка опублікувала провокаційний знімок в сукні й намистах, запустивши руку при цьому між ніг.

Доповнювали образ співачка ефектні намиста і бездоганний макіяж із зачіскою, а також млосний погляд.

Інших шанувальників Астаф'єва позбавила від можливості що-небудь сказати, викинувши фотографію в каруселі Stories,

Як повідомлялося до цього, Даша Астаф'єва засвітила розкішні груди в екстравагантному вбранні

Знаменитість обожнює тематичні художні фотосесії - її Відверті роботи шанувальники давно прирівняли до особливого виду мистецтва.

Так, Новий фотосет не став винятком-Даша в екстравагантних нарядах підкорила фанів своєю красою і вмінням триматися перед камерою.

Нагадавши, у Леопарді, глибоких декольте і з відкритою спиною: Даша Астаф'єва приміряла свої найгарячіші образи.

Як повідомляла Politeka, пишногруда Астаф'єва обтягнула принади сіткою і потрясла своїм багатством.

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