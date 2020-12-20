Популярна українська співачка Даша Астаф'єва підкорила фанатів, застигши в спокусливій позі й побешкетувавши перед камерою
Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість вирішила опублікувати у себе в Instagram.
"Я не я, якщо ..." - коротко йдеться в підписі.
Уточнимо, що один з шанувальників Астаф'євої продовжив фразу, розповівши про те, що «руки не біля керма», у відповідь на що співачка опублікувала провокаційний знімок в сукні й намистах, запустивши руку при цьому між ніг.
Доповнювали образ співачка ефектні намиста і бездоганний макіяж із зачіскою, а також млосний погляд.
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Інших шанувальників Астаф'єва позбавила від можливості що-небудь сказати, викинувши фотографію в каруселі Stories,
Як повідомлялося до цього, Даша Астаф'єва засвітила розкішні груди в екстравагантному вбранні
Знаменитість обожнює тематичні художні фотосесії - її Відверті роботи шанувальники давно прирівняли до особливого виду мистецтва.
Так, Новий фотосет не став винятком-Даша в екстравагантних нарядах підкорила фанів своєю красою і вмінням триматися перед камерою.
Нагадавши, у Леопарді, глибоких декольте і з відкритою спиною: Даша Астаф'єва приміряла свої найгарячіші образи.
Як повідомляла Politeka, пишногруда Астаф'єва обтягнула принади сіткою і потрясла своїм багатством.
Також Politeka писала, що гаряча Даша Астаф'єва без трусиків відчинила пальто, засвітивши найпотаємніше: ні краплі збентеження.