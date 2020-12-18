Українська співачка Даша Астаф'єва похвалилася жаркими і апетитними кадрами з новим образом

Популярна артистка і модель завжди привертає увагу до себе двома способами: яскравими концертними виступами і новими фото з несподіваних зйомок. Як правило, Даша не повторює образи і робить абсолютно різні зачіски спеціально для цього. Цього разу Астаф'єва з довгим волоссям, зав'язаним у високий кінський хвіст, і чубчиком вирішила поїсти суші.

Причому зробити це Даша вирішила в нескромному корсеті, вигідно підкреслив її бюст, а також без спідниці, яка б прикрила її стрункі ніжки. Даша з паличками в руках і апетитними суші вирішила розповісти про знайомство з азіатською кухнею:

"Перші суші в моєму житті трапилися років в двадцять) виходить п'ятнадцять років тому!

На вечері з друзями я, дівчинка з провінції, сказавши, що мільйон разів вже пробувала, що у нас, в Орджонікідзе є багато суші-барів, взяла паличками кульку васабі, і сказала, що ці , мої найулюбленіші ...

Спробувала тоді тільки ті, зелененькі))) і довго мовчала. Дня два... [зрозуміють алергіки] Кайф сьогодні вибирати краще.. які ваші улюблені? Мої улюблені з чорною ікрою і золотом", - поділилася Даша враженнями.

Фанати відповіли відразу:

"Я в дитинстві хотів бути суші і перевернути цю гру; Масілій, як я ржу😂❤️; Кайф, захотілося терміново суші🤤 😍 🔥; перший раз запивав соєвим соусом😂 😂 😂; вау!!! Вкусняшка😜 👍; 35?? Господи виглядаєте на 23; Вау, Даша ви найкрасивіша дівчина😍 😍 😍; не їв жодного разу😂; Даша з вас їли🍣?; Ти не ти коли ...)))».

До цього Даша похвалилася формами, зігнувшись в кріслі в наряді без штанів, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

"Нереальний кайф. Не вистачає слів, щоб описати. Я на емоціях!"- коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Астаф'єва позує в кріслі, елегантно зігнувшись і задерши при цьому ноги. Також в кадр потрапила дівчина, яка фотографувала знаменитість. Як можна помітити, ще одна виставляла світло.

Однак шанувальників Астаф'єва позбавила від можливості що-небудь сказати, опублікувавши кадри у себе на сторінці в Stories.

Нагадаємо, що розкута Даша Астаф'єва без білизни показала всі свої краси перед камерою: неможливо встояти.

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