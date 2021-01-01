Популярная украинская певица Даша Астафьева встретила Новый год в откровенном образе и приятной компании

Как сообщает Politeka.net, красотка разместила в сториз "Инстаграм" совместный кадр с телеведущим Романом Благим, который запечатлен в стильном клетчатом костюме и рубашке с черным галстуком. Артистка же нарядилась в "пушистое" платье с открытыми плечами, судя по голой спине, она не надела под низ бюстгальтер. Образ Даши дополнили крупные металлические серьги и кудрявая прическа.

Исполнительница прижалась грудью к своему бородатому товарищу с радостной улыбкой на устах, которая показывает, что Новый год удался на славу. Стоит отметить, Роман Благий просто засветился от счастья, когда сделал памятное селфи с Астафьевой. "С Новым годом", - подписал он фотографию в своих сториз, которую позже перепостила певица.

Ранее Даша Астафьева в честь новогодних праздников переоделась в вызывающий костюм Санты-Клауса. Топ с бесстыдным декольте, обнаживший живот, и мини-юбка с черным пояском точно не подойдут для детского утреника, а взрослых мужчин может просто свести с ума. Звезда вдобавок поиграла своими "прелестями" на камеру, продемонстрировав черные чулки с красной каймой, туфли на шпильке и красный колпак.

На одном из кадров Астафьева эффетно забралась на бочку, томно сложив ножки и выставив напоказ пышное декольте. На другом - брюнетка позировала стоя, положив руки на пояс, задрав подбородок и кокетливо прогнув спинку.

Напомним, в леопарде, глубоких декольте и с открытой спиной: Даша Астафьева примеряла свои самые горячие образы.

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