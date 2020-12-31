Популярная украинская певица Даша Астафьева впечатлила игривым видом и словами об этом году

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Ребят, давайте без итогов в этом году…Учитывая все обстоятельства, «подведение итогов» вполне дурной тон», - говорится в сообщении.

В то же время Астафьева не постеснялась и пожелала своим поклонникам следующее: «Поберегите друг друга. Цените момент. Будьте благодарны , что живы».

«Оставайтесь, я готовлю много всего интересного!» - говорится в тексте сообщения.

На опубликованной фотографии Астафьева предстает перед камерой, примеряв огромный черный бант и белую кофту. Поклонники высоко оценили признание кумира, буквально «забросав» певицу комплиментами.

До этого мы рассказывали, что украинская певица Даша Астафьева покорила фанатов, застыв в соблазнительной позе и пошалив перед камерой

Уточним, что один из поклонников Астафьевой продолжил фразу, рассказав о том, что «руки не у руля», в ответ на что певица опубликовала провокационный снимок в платье и бусах, запустив руку при этом между ног.

Напомним, в леопарде, глубоких декольте и с открытой спиной: Даша Астафьева примеряла свои самые горячие образы.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Астафьева обтянула прелести сеткой и потрясла своим богатством.

Также Politeka писала, что горячая Даша Астафьева без трусиков распахнула пальто, засветив самое сокровенное: ни капли смущения.