Популярная украинская певица Даша Астафьева впечатлила игривым видом и словами об этом году
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.
«Ребят, давайте без итогов в этом году…Учитывая все обстоятельства, «подведение итогов» вполне дурной тон», - говорится в сообщении.
В то же время Астафьева не постеснялась и пожелала своим поклонникам следующее: «Поберегите друг друга. Цените момент. Будьте благодарны , что живы».
«Оставайтесь, я готовлю много всего интересного!» - говорится в тексте сообщения.
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На опубликованной фотографии Астафьева предстает перед камерой, примеряв огромный черный бант и белую кофту. Поклонники высоко оценили признание кумира, буквально «забросав» певицу комплиментами.
До этого мы рассказывали, что украинская певица Даша Астафьева покорила фанатов, застыв в соблазнительной позе и пошалив перед камерой
Уточним, что один из поклонников Астафьевой продолжил фразу, рассказав о том, что «руки не у руля», в ответ на что певица опубликовала провокационный снимок в платье и бусах, запустив руку при этом между ног.
Напомним, в леопарде, глубоких декольте и с открытой спиной: Даша Астафьева примеряла свои самые горячие образы.
Как сообщала Politeka, пышногрудая Астафьева обтянула прелести сеткой и потрясла своим богатством.
Также Politeka писала, что горячая Даша Астафьева без трусиков распахнула пальто, засветив самое сокровенное: ни капли смущения.