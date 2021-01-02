Певица Даша Астафьева устроила настоящее шоу на беговой дорожке

Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда приняла участие в новогоднем крейзи-караоке на телеканале «Украина», которое проводил телеведущий Владимир Остапчук. Даше, как и многим другим звездам, выпала непростая задачка. Ей нужно было бежать на велодорожке, одновременно исполняя песню «Вдруг как в сказке скрипнула дверь». Темп бега постоянно ускорялся, но певица должна была, не сбиваясь, продолжать исполнять песню.

Пикантность ситуации заключалась в том, что на Даше был очень откровенный тесный корсет, из которого так и норовила выпрыгнуть ее пышная грудь. Остапчук сразу же обратил внимание на этот факт.

«Скажи спасибо, что так», - игриво ответила ему певица.

После интенсивного бега красотки Остапчук упал на колени и поблагодарил Бога за это зрелище.

«Я хотел бы сейчас поблагодарить Бога. Спасибо тебе за эту работу», - пошутил Остапчук, стоя на коленях.

В комментариях украинцы оставили восторженные отзывы о шоу.

«Просто супер! Молодцы, очень атмосферно та классно», «Ой спасибо огромное каналу. Столько позитива. До мурашек. Счастья здоровья радости всем. Утерли нос всем, смотрела на одном дыхании», «Супер концерт. Молодцы украинцы талантами богата страна», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Астафьева в развратном костюмчике устроила "сказку" для взрослых: "Лучшая Снегурка!".

Как сообщала Politeka, раскованная Астафьева прижалась к известному красавцу и взбудоражила видом без белья: "Новый год удался".

Также Politeka писала, что непредсказуемая Астафьева подразнила кокетливым видом, примеряв громадный бант: «Ребят, давайте без…».