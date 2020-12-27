Співачка Даша Астаф'єва випробувала фанатів на міцність, не кожен встоїть перед такою спокусою

Як передає Politeka.net, 35-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала себе у всій красі, переодягнувшись в новорічного персонажа.

Однак, костюмчик Даші - безумовно, не для дитячого ранку. Співачка віртуозно довела публіку до екстазу, погравши "принадами" в крихітному топі й міні-спідниці на манер вбрання Санта Клауса.

Дівчина доповнила казковий лук чорними панчохами з червоною облямівкою, туфлями на шпильці і милою шапочкою.

На одному з кадрів Астаф'єва еффетно забралася на бочку, млосно склавши ніжки і виставивши напоказ пишне декольте. На іншому - брюнетка позувала стоячи, поклавши руки на пояс, задерши підборіддя і кокетливо прогнувши спинку.

"Влаштуємо недільну трьопку?", - запропонувала фанатам Астаф'єва.

"Ваааау, кайф, краща Снігурка)))", - блискавично написали їй у відповідь.

Раніше ми повідомляли, Астаф'єва здивувала кадрами без пафосу і зайвих прикрас. Співачка показала себе в зимовому образі, без косметики, в червоній в'язаній кофті, чорній дутій жилетці і вовняній шапці.

"Обожнюю в'язані речі! Як людина, яка володіє цією майстерністю, знаю, скільки терпіння і любові вкладається в кожну з них... У моєму зимовому гардеробі 70% - це теплі кашемірові або вовняні шедеври! Люблю, коли затишно так, ніби про тебе подбала рідна людина!", - поділилася співачка в підписі.

Шанувальники висловили захоплення в коментарях, навіть телеведуча Леся Нікітюк не втрималася, написавши: "Боже, яка красива!"

Нагадаємо, як спокусниця Астаф'єва повиляла стегнами, вразивши формами в тісному корсеті.

Як повідомляла Politeka, спокуслива Даша Астаф'єва в чорній білизні запустила руки куди не потрібно: безсоромне фото.