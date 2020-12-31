Популярна українська співачка Даша Астаф'єва вразила грайливим виглядом і словами про цей рік
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.
"Люди, давайте без підсумків цього року ... враховуючи всі обставини, "Підбивання підсумків" цілком поганий тон", - йдеться в повідомленні.
Водночас Астаф'єва не посоромилася і побажала своїм шанувальникам наступне: «побережіть один одного. Цінуйте момент. Будьте вдячні, що живі".
"Залишайтеся, я готую багато всього цікавого!» - йдеться в тексті повідомлення.
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На опублікованій фотографії Астаф'єва постає перед камерою, примірявши величезний чорний бант і білу кофту. Шанувальники високо оцінили визнання кумира, буквально "закидавши" співачку компліментами.
До цього ми розповідали, що українська співачка Даша Астаф'єва підкорила фанатів, застигнувши в спокусливій позі й побешкетувавши перед камерою
Уточнимо, що один з шанувальників Астаф'євої продовжив фразу, розповівши про те, що «руки не біля керма», у відповідь на що співачка опублікувала провокаційний знімок в сукні й намистах, запустивши руку при цьому між ніг.
Нагадавши, у Леопарді, глибоких декольте і з відкритою спиною: Даша Астаф'єва приміряла свої найгарячіші образи.
Як повідомляла Politeka, пишногруда Астаф'єва обтягнула принади сіткою і потрясла своїм багатством.
Також Politeka писала, що гаряча Даша Астаф'єва без трусиків відчинила пальто, засвітивши найпотаємніше: ні краплі збентеження.