Популярна українська співачка Даша Астаф'єва зустріла Новий рік у відвертому образі і приємній компанії

Як повідомляє Politeka.net, красуня розмістила в сторіз "Instagram" спільний кадр з телеведучим Романом Благим, який відображений в стильному картатому костюмі і сорочці з чорною краваткою. Артистка ж вбралася в" пухнасту " сукню з відкритими плечима, судячи з Голої спини, вона не одягла під низ бюстгальтер. Образ Даші доповнили великі металеві сережки і кучерява зачіска.

Виконавиця притулилася грудьми до свого бородатого товариша з радісною посмішкою на вустах, яка показує, що Новий рік вдався на славу. Варто відзначити, Роман Благий просто засвітився від щастя, коли зробив пам'ятне Селфі з Астаф'євою. "З Новим роком", - підписав він фотографію в своїх сторіз, яку пізніше перепостила співачка.

Раніше Даша Астаф'єва на честь новорічних свят переодяглася в зухвалий костюм Санти-Клауса. Топ з безсоромним декольте, що оголив живіт, і міні-спідниця з чорним паском точно не підійдуть для дитячого ранку, а дорослих чоловіків може просто звести з розуму. Зірка до того ж пограла своїми "принадами" на камеру, продемонструвавши чорні панчохи з червоною облямівкою, туфлі на шпильці і червоний ковпак.

На одному з кадрів Астаф'єва еффетно забралася на бочку, млосно склавши ніжки і виставивши напоказ пишне декольте. На іншому-брюнетка позувала стоячи, поклавши руки на пояс, задерши підборіддя і кокетливо прогнувши спинку.

Нагадаємо, у леопарді, глибоких декольте і з відкритою спиною: Даша Астаф'єва приміряла свої найгарячіші образи.

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