Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева порадовала поклонников подборкой пикантных фото
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Астафьевой в соцсети.
Так, в сторис украинская знаменитость поинтересовалась у фолловеров, как согреться.
"Как греться будем, товарищи?" - спросила она.
Подписчики с радостью отвечают на вопросы певицы, предлагая свои самые разнообразные варианты. Астафьева отвечает на все предложения, сопровождая их интересными фото.
Гибель известного друга Киркорова и Пугачевой обрастает новыми подробностями, фото: "Вы грохнули Сашу!"
Гибель известного друга Киркорова и Пугачевой обрастает новыми подробностями, фото: "Вы грохнули Сашу!"
Какой Мишина была до "Холостячки" и встречи с Эллертом, всплыли неожиданные фото: "Деньги творят чудеса"
Бездыханные тела людей нашли в Одесской области, фото: спасатели рассказали трагические детали
Взрывы озарили небо над Ялтой, город погрузился во тьму: подробности и кадры ЧП
Например, один из фолловеров предложил греться объятиями, в ответ на что певица запостила пикантное видео, где ей делают макияж, а она обнимает визажистку за шею. При этом у Астафьева очень соблазнительный вид. У нее красные губы, а на руках - черные кожаные перчатки. Также на женщине боди в сеточку и массивный "ошейник".
"Это можно!" - ответила Даша и отметила на видео визажистку, которая делала ей мейк.
"Смотреть на нашу Дашу. Самая горячая", - предложил другой фолловер.
Еще один предложенный варинт - баня. Такое предложение Даша также проиллюстрировала "горячим" фото.
"Конечно, топи баньку", - написали ей.
Напомним, раскованная Астафьева с наслаждением посветила своим "богатством" в декольте: "безумная красавица"
Как сообщала Politeka, Полякова, Остапчук и Астафьева оценили формы Никитюк в полупрозрачном купальнике: "Бомбита"
Также Politeka писала, что бесстыжая Астафьева распахнула блузу и завлекла сладкими местами крупным планом: "Доступ за билетами"