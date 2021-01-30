Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева порадовала поклонников подборкой пикантных фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Астафьевой в соцсети.

Так, в сторис украинская знаменитость поинтересовалась у фолловеров, как согреться.

"Как греться будем, товарищи?" - спросила она.

Подписчики с радостью отвечают на вопросы певицы, предлагая свои самые разнообразные варианты. Астафьева отвечает на все предложения, сопровождая их интересными фото.

Например, один из фолловеров предложил греться объятиями, в ответ на что певица запостила пикантное видео, где ей делают макияж, а она обнимает визажистку за шею. При этом у Астафьева очень соблазнительный вид. У нее красные губы, а на руках - черные кожаные перчатки. Также на женщине боди в сеточку и массивный "ошейник".

"Это можно!" - ответила Даша и отметила на видео визажистку, которая делала ей мейк.

"Смотреть на нашу Дашу. Самая горячая", - предложил другой фолловер.

Еще один предложенный варинт - баня. Такое предложение Даша также проиллюстрировала "горячим" фото.

"Конечно, топи баньку", - написали ей.

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