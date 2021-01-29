Популярна українська співачка і модель Даша Астаф'єва вразила млосним личком

Даша Астаф'єва хоч і знає свою безмежну владу над шанувальниками, але все одно вирішила тримати себе у формі і знову зайнятися фізичними навантаженнями. Своє щасливе обличчя, з яким вона робила черговий підхід, зірка показала в Instagram, пише Politeka.net.

Даша Астаф'єва прийняла тверде рішення дати бій ліні і обжерливості, якими, ймовірно, страждала останнім часом, і зайнятися своєю фігурою. Ця подія стала для неї вельми радісною, оскільки вона показала емоції, з якими займалася в залі після тривалого відпочинку.

На першому знімку неповторна співачка позує перед камерою впівоберта, млосно дивлячись з-за плеча і злегка посміхаючись. Тонкі риси красивого обличчя були немов намальовані великим художником - так вдало падало світло. До того ж крихкості і чарівності Даші надавала її об'ємна зачіска: кучеряві від природи великі кучері темною хмарою оточували голову, додаючи природності і легкості образу.

На другому фото Даша Астаф'єва повернулася до камери витонченим плічком, яке було видно через рукави, що впали з них. Образ вийшов дуже жіночним і чуттєвим, а на обличчі читалися впевненість, спокій і непомітний легкий смуток.

За словами Даші Астаф'євої, саме таку особу могли побачити відвідувачі спортзалу, коли вона здійснювала черговий "підхід" зі штангою.

"Весь. Я знову повернулася у великий спорт. Бій обжерливості і ліні!

Станову тягу, на радощах, робила саме з таким обличчям! Якщо б зустріли мене в спорт залі з таким обличчям, що б сказали?",- підписала свою публікацію співачка.

Фотографії та коментар Астаф'євої викликали бурю емоцій у її шанувальників, які засипали її компліментами про зовнішність.

"Я б стояла і просто милувалася....", "Даша, ви королева!!!", "Обожнюю!!!", "Обожнюю глибину в погляді. Просто Діва", "Все правильно, в спортзалі треба орати!!!", "Незрівнянна!", "Ви як Мерлін Монро, легенда і ікона краси", "І весь спортзал завмер",- написали фанати в соцмережі.

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