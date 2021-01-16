Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева впечатлила образом в чувственной фотосессии

Как рассказывает Politeka.net, снимками знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Душа открыта. Доступ по билетам!» - подписала кадры артистка.

На черно-белых фото артистка позирует в соблазнительных позах, демонстрируя прелести своей фигуры.

Астафьева надела мини-шорты с высокой талией, которые при этом практически не прикрывают ее сочные ягодицы, и блузку, которая не застегивается на пуговицы, а завязывается.

Астафьева отказалась от яркого макияжа, чтобы все выглядело максимально натурально. Волосы она уложила кудрями.

На другом фото акцент был сделан на пышной груди красотки. Астафьева показала свои прелести крупным планом.

«У Вас чудесная грудь», «Ой какая вы душечка», «Дашка ромашка», «Даша, Вы единственный человек, на которого всегда приятно смотреть, эти фото - отдельный вид искусства 💋 Любуюсь каждый раз😍», «Боже! Какая лучезарная и счастливая улыбка», «Идеальная», - пишут в комментарриях.

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