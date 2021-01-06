Известная украинская певица Даша Астафьева впечатлила фанатов, посветив безупречными формами в одном купальнике
Как рассказывает Politeka, соответствующую фотографию знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.
«День, когда я…» - коротко говорится в подписи.
Уточним, что на снимке можно заметить довольную Астафьеву в тесном купальнике. Благодаря этому в кадр попали роскошные формы знаменитости. На заднем плане можно заметить безупречное, безоблачное небо, а также море с пляжем. Сама певица сидит под навесом, а голову ее прикрывает платок.
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«Выглядела и ощущала себя на все 100», - дописал ее поклонник.
Обратим внимание, что другие фанаты знаменитости не могли что-либо сказать, поскольку фотографией Астафьева поделилась у себя в карусели Сторис.
Как мы рассказывали до этого, украинская певица Даша Астафьева показала себя в непривычном домашнем виде
Астафьева известна своими экстравагантными образами и любовью к откровенным нарядам или даже съемкам без одежды. Однако, в простом домашнем образе звезду можно увидеть нечасто.
Напомним, соблазнительница Астафьева повиляла бедрами, впечатлив формами в тесном корсете.
Как сообщала Politeka, соблазнительная Даша Астафьева в черном белье запустила руки куда не нужно: бесстыдное фото.
Также Politeka писала, что горячая Астафьева в узком корсете соблазнила своими аппетитными суши: "35? Господи, вам будто 23!".