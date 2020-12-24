Популярная украинская певица Даша Астафьева показала себя в непривычном домашнем виде

Знаменитость поделилась забавным коротким видео в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Астафьева известна своими экстравагантными образами и любовью к откровенным нарядам или даже съемкам без одежды. Однако, в простом домашнем образе звезду можно увидеть нечасто.

На этот раз Даша решила изменить своим привычкам и поделилась с поклонниками личными кадрами. На них певица позирует в обычном белом халате, а также с белой тканевой маской на лице. Очевидно, что на ней нет косметики, а волосы певицы могут отдохнуть от изысканных укладок.

"Кажется, я созрела для собственной маски в Инстаграм", подписала кадры Даша.

Впрочем, ее поклонники не смогли прокомментировать видео, ведь в разделе Сториз отсутствует такая возможность.

Ранее мы писали, что Астафьева с длинными волосами, завязанным в высокий конский хвост, и челкой решила поесть суши.

Причем сделать это Даша решила в нескромном корсете, выгодно подчеркнувшем ее бюст, а также без юбки, которая бы прикрыла ее стройные ножки. Даша с палочками в руках и аппетитными суши решила рассказать о знакомстве с азиатской кухней.

Напомним, соблазнительница Астафьева повиляла бедрами, впечатлив формами в тесном корсете.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Даша Астафьева в черном белье запустила руки куда не нужно: бесстыдное фото.

Также Politeka писала, что горячая Астафьева в узком корсете соблазнила своими аппетитными суши: "35? Господи, вам будто 23!".