Популярная украинская певица Даша Астафьева впечатлила поклонников, посветив безупречной фигурой в прозрачном белье
Как рассказывает Politeka, снимком знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
"Каков вопрос – таков ответ", - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что певица предложила своим поклонникам пообщаться. Один из ее фанатов задал ей вопрос: "что для вас любовь?". Для ответа Астафьева опубликовала соблазнительный снимок в распахнутом халате и прозрачном белье.
"Возможность узнать ху из ху", - коротко ответила она.
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Обратим внимание, что другие поклонники известной певицы не смогли что-либо сказать о действиях кумира, поскольку фото Астафьева разместила в карусели Сторис.
До этого мы писали, что украинская певица Даша Астафьева, которая раньше была в группе Nikita, впечатлила роскошным видом в смелом наряде.
Астафьева решила пообщаться с поклонниками, предложив им задать ей вопросы. Вместо ответа Астафьева опубликовала фотографию в одних веревках без белья. Пикантные места красотки прикрывали специальные накладки и цветок между ног.
Напомним, что Астафьева в развратном костюмчике устроила "сказку" для взрослых.
Как сообщала Politeka, раскованная Астафьева прижалась к известному красавцу и взбудоражила видом без белья.
Также Politeka писала, что непредсказуемая Астафьева подразнила кокетливым видом, примеряв громадный бант.