Популярная украинская певица Даша Астафьева впечатлила поклонников, посветив безупречной фигурой в прозрачном белье

Как рассказывает Politeka, снимком знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

"Каков вопрос – таков ответ", - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что певица предложила своим поклонникам пообщаться. Один из ее фанатов задал ей вопрос: "что для вас любовь?". Для ответа Астафьева опубликовала соблазнительный снимок в распахнутом халате и прозрачном белье.

"Возможность узнать ху из ху", - коротко ответила она.

Обратим внимание, что другие поклонники известной певицы не смогли что-либо сказать о действиях кумира, поскольку фото Астафьева разместила в карусели Сторис.

До этого мы писали, что украинская певица Даша Астафьева, которая раньше была в группе Nikita, впечатлила роскошным видом в смелом наряде.

Астафьева решила пообщаться с поклонниками, предложив им задать ей вопросы. Вместо ответа Астафьева опубликовала фотографию в одних веревках без белья. Пикантные места красотки прикрывали специальные накладки и цветок между ног.

Напомним, что Астафьева в развратном костюмчике устроила "сказку" для взрослых.

Как сообщала Politeka, раскованная Астафьева прижалась к известному красавцу и взбудоражила видом без белья.

Также Politeka писала, что непредсказуемая Астафьева подразнила кокетливым видом, примеряв громадный бант.