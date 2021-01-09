Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева рассказала о своей мечте во время отдыха на море

Как передает Politeka.net, она опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" свежее фото с курорта, куда отправилась на зимние каникулы по примеру многих украинских звезд. Для красочного кадра артистка надела обтягивающий купальник-боди бежевого, почти телесного, цвета и отправилась на побережье. Тесный наряд сделал акцент на впечатляющих бедрах и ягодицах Даши, такое ощущение, будто они едва влезли внутрь.

В таком виде певица зашла по щиколотку в пенящуюся морскую воду, навстречу волнам, и раскинула руки в стороны. Красотка явно собралась поплавать, потому что собрала волосы в пучок. В подписи Астафьева ответила на вопрос одного из поклонников и рассказала, о чем сейчас мечтает:

"Завалить горизонт. И завалиться с книжечкой, созерцая все, что завалила".

Ранее Даша Астафьева порадовала пользователе Сети еще более пикантной снимком, отвечая на вопрос о сотрудничестве с известным фотографом Соней Плакидюк. Певица запечатлена в одних веревках без белья, пикантные места прикрыли специальные накладки на груди и красный цветок между ног. На тот момент у Даши Астафьевой были короткие волосы, которые удивительным образом гармонируют с таким нарядом.

Напомним, соблазнительница Астафьева повиляла бедрами, впечатлив формами в тесном корсете.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Даша Астафьева в черном белье запустила руки куда не нужно: бесстыдное фото.

Также Politeka писала, что горячая Астафьева в узком корсете соблазнила своими аппетитными суши: "35? Господи, вам будто 23!".