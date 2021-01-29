Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева впечатлила томным личиком
Даша Астафьева хоть и знает свою безграничную власть над поклонниками, но все равно решила держать себя в форме и опять заняться физическими нагрузками. Свое счастливое лицо, с каким она делала очередной подход, звезда показала в Instagram, пишет Politeka.net.
Даша Астафьева приняла твердое решение дать бой лени и обжорству, которыми, вероятно, страдала в последнее время, и заняться своей фигурой. Это событие стало для нее весьма радостным, так как она показала эмоции, с которыми занималась в зале после продолжительного отдыха.
На первом снимке неподражаемая певица позирует перед камерой вполоборота, томно глядя из-за плеча и слегка улыбаясь. Тонкие черты красивого лица были словно нарисованы великим художником - так удачно падал свет. К тому же хрупкости и обаяния Даше придавала ее объемная прическа: вьющиеся от природы крупные кудри темным облаком окружали голову, добавляя естественности и легкости образу.
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На втором фото Даша Астафьева повернулась к камере изящным плечиком, которое было видно из-за упавших с них рукавов. Образ получился очень женственным и чувственным, а на лице читались уверенность, спокойствие и незаметная легкая грусть.
По словам Даши Астафьевой, именно такое лицо могли увидеть посетители спортзала, когда она совершала очередной "подход" со штангой.
"Все. Я опять вернулась в большой спорт. Бой обжорству и лени!
Становую тягу, на радостях, делала именно с таким лицом! Если б встретили меня в спорт зале с таким лицом, что б сказали?",- подписала свою публикацию певица.
Фотографии и комментарий Астафьевой вызвали бурю эмоций у ее поклонников, которые засыпали ее комплиментами о внешности.
"Я бы стояла и просто любовалась....", "Даша, вы королева!!!", "Обожаю!!!", "Обожаю глубину во взгляде. Просто Дива", "Всё правильно, в спортзале надо пахать!!!", "Бесподобна!", "Вы как Мерлин Монро, легенда и икона красоты", "И весь спортзал замер",- написали фанаты в соцсети.
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