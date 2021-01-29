Телеведущая Леся Никитюк взбудоражила формами в купальнике не только обычных украинцев, но и звезд

Сейчас звезда отдыхает на Мальдивах, откуда демонстрирует формы в купальниках, передает Politeka.net. На одном из последних снимков телеведущая предстала в полупрозрачном купальнике.

Леся позировала на берегу, когда ветер игрался с ее волосами.

Купальный наряд обтянул ее красивые формы и подчеркнул тонкую талию. Купальник был телесного цвета с черными акцентами.

В подписи звезда не поставила ничего, кроме трех смайликов: "🧜🏻‍♀️".

Пост собрал почти 200 тысяч лайков и много сообщений. Среди звезд, которые не удержались от комментария, оказались: певицы Оля Полякова и Даша Астафьева, а также телеведущий Владимир Остапчук.

"Багыня 😍", "Где-то «хрвлФрвхл» сказав ихитихтиандр...", "🔥🔥🔥", - написали они.

"На данном фото, на мой личный взгляд, сверх сочетание очаровательной внешности с надетым на идеальную фигуру )", "Ну, просто богиня 😻", "Ты просто супердетка", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥ух, горячая блондинка", "Красотулька, а купальник - бомба👏👏👏😍😍😍", "Очень и очень! Купальник- Вау!", "Хорошаааа, плутовка!)⭐️👍🏻", "Ого красиво 🔥🔥🔥, фигура , купальник огонь а Леся БОГИНЯ!, "Вагон и маленькая тележка эрогенного взрыва !!!😂👍", "Что вы знаете про лето🤣", "🔥🔥🔥Леся, какая💣💣💣 « Бомбита» ! Гордость Украины!!!", - прокомментировали другие пользователи сети.

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