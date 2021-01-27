Молодая украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась жарким кадром из отдыха на Мальдивах
Леся отправилась на роскошный отдых на Мальдивах, откуда активно делится с фанатами фото. Телеведущая блистает на пляже каждый раз в новом купальнике, поражая фигурой и рассказами о том, как весело проводит время. В этот раз артистка соблазнила солнечным снимком из отдыха на побережье.
Специально для прогулки Никитюк выбрала модный монокини с необычным дизайном – черно-бежевый оттенок ассиметричного кроя идеально подчеркнул длинные ноги Леси без акцента на талии. Волосы Никитюк оставила распущенными, дополнив образ лишь солнцезащитными очками и золотыми серьгами-кольцами.
Раньше в Инстаграм Никитюк открыла свой секрет стройности:
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«Если хотите подтянуть ножки, попу и убрать целлюлит, то бегайте в воде. Так вы сжигаете на 100 ккал больше, чем когда совершаете пробежку на улице или бегаете в зале. Еще один плюс такой зарядки – суставы не нагружаются».
Фанаты сразу отреагировали:
«Богиня; Красотка! Жаль, что даже русалки сейчас изнемогают от пластика!; Красоточка русалочка❤; Леся, какая ты красотка! 🔥😻😘; Сочная, как модель с плакатов 90-х. По стилю Синди Кроуфорд напоминает 😍; В хорошей форме 😘😍; Купальник огонь; Идеальная 😍; Что ж за красота то такая?!!!!; Леся Бомба!)); Бомба-ракета! Так тримати!; О таких ногах все русалки мечтают».
Ранее Никитюк поведала несколько страшных историй, которые, в числе прочих, довели ее до такого состояния. В частности, в Швейцарии произошло ЧП с вертолетом.
"Мы высадились на ледник в Швейцарии - я должна выйти из вертолета, меня уже ловит камера, режиссер с оператором ждут... Я выхожу, вертолет проседает, и лопасти мне просто срезают волосы, которые развевались... Оператор побледнел", - с ужасом вспоминает Леся.
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