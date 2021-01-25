Популярна українська співачка і модель Даша Астаф'єва ледь не вивалила бюст з глибокого декольте
Артистка любить відверті фотосесії, даючи шанувальникам помилуватися шикарною фігурою, пише Politeka.net.
Цього разу модель опублікувала гарячий знімок в сторіс. На чорно-білому кадрі Даша позувала в наряді з глибоким декольте, з якого ледь не вивалювався бюст.
Здавалося, що груди підкреслили блиском, щоб вони красиво відсвічували на світлі.
Артистка приспустила бретельки одягу, а також трохи розстебнула, щоб декольте було ще ефектніше.
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"Божевільна красуня" зібрала волосся в акуратну зачіску. Вона закрила очі й нахилила голову, ніби насолоджуючись власною красою.
Стрілочки на повіках відмінно виглядали й стали відмінним акцентом.
Фото в сторіс не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі.
Раніше ми писали, що Даша Астаф'єва народилася четвертого серпня 1985 року в простій робітничій родині. Батько працював на залізниці, а мама була співробітницею тепличного комбінату.
З дитинства майбутня зірка займалася творчістю: ходила в гурток рукоділля, талановито малювала і танцювала, багато років займалася спортивною акробатикою, захоплювалася музикою.
Після школи Даша вступила на режисерський факультет Дніпропетровського училища культури. Дівчина по-справжньому розцвіла. Вона не тільки потрапила на українську "Фабрику зірок", але також і стала моделлю.
Зірка навіть потрапила в ювілейний журнал, присвячений 55-річчю "Плейбоя".
Нагадаємо, спокусниця Астаф'єва повиляла стегнами, вразивши формами в тісному корсеті.
Як повідомляла Politeka, спокуслива Даша Астаф'єва в чорній білизні запустила руки куди не потрібно: безсоромне фото.
Також Politeka писала, що гаряча Астаф'єва у вузькому корсеті спокусила своїми апетитними суші: "35? Господи, вам ніби 23!".