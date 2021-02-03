Відома українська співачка Даша Астаф'єва розповіла про те, що захоплює її в жінках, вразивши новим фатальним образом

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому вона зізналася, що постійно милується іншими жінками.

"Я ніколи не втомлююся милуватися ними: як вони ходять, як напівлежать, а потім як поправляють зачіску обома руками. Я із задоволенням вивчаю мову їх невловимих рухів - він різний у всіх жінок, - кожна зміна пози, кожен поворот голови. Справжня радість спостерігати за жінкою, коли вона закохана. Її обличчя стає променистим і сяє, всі лінії тіла якось згладжуються і «звучать» по-новому", - написала співачка.

Вона також поділилася фотографіями, на яких сама продемонструвала, як виглядає жіночність. Так, зірка позує в довгій чорній сукні з рукавами і глибоким вирізом на спині. Завдяки млосним позам Астаф'єва виглядає загадково і вабить.

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Шанувальники зірки не могли пройти повз її поста.

"Богиня краси", "Картина маслом", "Вай мама хто це", "Даша, ви ідеал жінки для багатьох чоловіків", "дуже на Ларису Гузєєву в молодості схожа, красива", "досконалість краси і грації", "жінки дійсно красиві, коли закохані. У них і погляд інший", "ви в цьому образі, як Гурченко", - пишуть люди.

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