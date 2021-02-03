Известная украинская певица Даша Астафьева рассказала о том, что восхищает ее в женщинах, впечатлив новым роковым образом
Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем она призналась, что постоянно любуется другими женщинами.
«Я никогда не устаю любоваться ими: как они ходят, как полулежат, а потому как поправляют прическу обеими руками. Я с удовольствием изучаю язык их неуловимых движений - он разный у всех женщин, - каждое изменение позы, каждый поворот головы. Настоящая радость наблюдать за женщиной, когда она влюблена. Ее лицо становится лучистым и сияет, все линии тела как-то сглаживаются и «звучат» по-новому», - написала певица.
Она также поделилась фотографиями, на которых сама продемонстрировала, как выглядит женственность. Так, звезда позирует в длинном черном платье с рукавами и глубоким вырезом на спине. Благодаря томным позам Астафьева выглядит загадочно и маняще.
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Поклонники звезды не могли пройти мимо ее поста.
«Богиня красоты», «Картина маслом», «Вай мама кто это», «Даша, Вы идеал женщины для многих мужчин», «Очень на Ларису Гузееву в молодости похожа, красивая», «Совершенство красоты и грации», «Женщины действительно красивые, когда влюблены. У них и взгляд другой», «Вы в этом образе, как Гурченко», - пишут люди.
Напомним, раскованная Астафьева с наслаждением посветила своим "богатством" в декольте: "безумная красавица".
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