Известная певица Даша Астафьева показала себя, задав провокационный вопрос

На фото Даша позировала в наряде с приличным декольте. Образ Астафьева дополнила большой золотой цепочкой на шее и стильными серьгами. Так как певица показалась довольно крупным планом, то фигурой красотка не смогла восхитить, но фанаты смогли оценить безупречную внешность артистки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кто такая Даша Астафьева?

Мне будет интересно, узнать в комментариях, кто я для своих людей в этом пространстве.

Я начну. Даша Астафьева - зеленоглазое такси.

УУ уу лалалалаЛа

Тому, кто расскажет самую трогательную историю, отправлю подарок!

[ бывшим просьба пролистывать]", - написала Даша под фото.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Она любит заниматься любовью", "Самая нежная и трепетная девочка, которую доводилось встретить", "Одна из красивейших женщин. Как можно быть такой красивой без макияжа", "Вы очень на Монику Беллуччи похожи!!!!!", "Муза , которая вдохновляет . Будоражит фантазию и поднимает не только настроение".

Мы писали, что популярная украинская певица и модель Даша Астафьева показала эффектное видео из сауны.

Так, Астафьева сняла сторис о том, как проводит свой день вместе с мамой. Один из пунктов досуга мамы и дочки - посетить сауну. Даша призналась, что никак не могла выбрать между сухой и влажной сауной, и предложила фолловерам проголосовать.

Напомним, баловница Астафьева засняла подопечную Потапа Андраде в раздевалке

А еще Politeka писала, что Астафьева в раскованной позе блеснула ягодицами в тесном "леопарде"

Также Politeka сообщала, что полураздетая Астафьева подняла градус сочными изгибами и смелыми позами



