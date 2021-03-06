Украинская певица Настя Каменских не стала скромничать с Астафьевой и Никитюк в своем новом клипе

Вчера Каменских рассказала, что презентует песню и клип «Девочки рулят» специально к началу весны. Эта композиция из нового альбома артистки, который называется «Красное вино». Кадры, которые звезда представила в Инстаграм и «Тик-ток» тут же разлетелись по сети.

Причем без сюрпризов не обошлось, ведь в клипе звезды снялись также: телеведущая Леся Никитюк, певица Даша Астафьева, дизайнер Анна Завгородняя и блогер Таня Парфильева.

Звезды во время съемок скромничать не стали – просто наслаждались процессом и сверкали фигурой в довольно ярких нарядах. Отличилась там и Даша Астафьева, которая в тесном платье не смогла скрыть бюст из-за глубокого декольте.

Покрутившись на камеру, Даша засветила фигуру во всей красе, из-за чего в ролике данный момент шуточно зацензурили.

По словам Каменских, миссия всех украинок - "идти по жизни кайфуя, наслаждаться каждым моментом, делать мир прекрасным и ярким, наполнять его разнообразными эмоциями, быть счастливыми, любить и быть любимыми".

«Никитюк уже и туда влезла😂; ты богиня в своем деле ❤️; Песня отстой👎; Напоминают куклы Братс😍❤️; Вы очень классные😍; мне не понравилось, ни о чем; а как по мне было очень непривычно, словно за детством гонитесь, Настя; Даша хороша с Лесей», - ответили фанаты.

Напомним, что разгоряченная Каменских рассказала об истинном наслаждении с самого утра: "Невероятный кайф!".

Как сообщала Politeka, Каменских ошарашила неожиданной новостью, показав фото в розовом: «Настя беременна».

Также Politeka писала, что трогательная Каменских в просторном наряде взволновала откровением: "Маленькая новая жизнь...".