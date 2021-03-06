Украинская певица Настя Каменских не стала скромничать с Астафьевой и Никитюк в своем новом клипе
Вчера Каменских рассказала, что презентует песню и клип «Девочки рулят» специально к началу весны. Эта композиция из нового альбома артистки, который называется «Красное вино». Кадры, которые звезда представила в Инстаграм и «Тик-ток» тут же разлетелись по сети.
Причем без сюрпризов не обошлось, ведь в клипе звезды снялись также: телеведущая Леся Никитюк, певица Даша Астафьева, дизайнер Анна Завгородняя и блогер Таня Парфильева.
Звезды во время съемок скромничать не стали – просто наслаждались процессом и сверкали фигурой в довольно ярких нарядах. Отличилась там и Даша Астафьева, которая в тесном платье не смогла скрыть бюст из-за глубокого декольте.
Ани Лорак нагрянула к Киркорову с бывшим мужем Муратом, светится от счастья: "Сердце у нее золотое"
Ушла из жизни легендарная актриса-красавица, на ее фильмах выросли поколения: "Ее будет очень не хватать всем"
Одесских полицейских жестко избили возле Привоза, вопиющие детали: "хотели припарковаться"
Тина Кароль на фоне слухов о романе с Даном Баланом сделала неожиданное заявление: "Есть пара..."
Олег Винник чувственно приласкал тайную жену у всех на виду, любовь до гроба: "Какие они милые!"
Покрутившись на камеру, Даша засветила фигуру во всей красе, из-за чего в ролике данный момент шуточно зацензурили.
По словам Каменских, миссия всех украинок - "идти по жизни кайфуя, наслаждаться каждым моментом, делать мир прекрасным и ярким, наполнять его разнообразными эмоциями, быть счастливыми, любить и быть любимыми".
«Никитюк уже и туда влезла😂; ты богиня в своем деле ❤️; Песня отстой👎; Напоминают куклы Братс😍❤️; Вы очень классные😍; мне не понравилось, ни о чем; а как по мне было очень непривычно, словно за детством гонитесь, Настя; Даша хороша с Лесей», - ответили фанаты.
Напомним, что разгоряченная Каменских рассказала об истинном наслаждении с самого утра: "Невероятный кайф!".
Как сообщала Politeka, Каменских ошарашила неожиданной новостью, показав фото в розовом: «Настя беременна».
Также Politeka писала, что трогательная Каменских в просторном наряде взволновала откровением: "Маленькая новая жизнь...".