Популярна співачка і модель Даша Астаф'єва розкрила подробиці того, як опинилася в лікарні

Як повідомляє Politeka.net , відома українська співачка Даша Астаф'єва в інтерв'ю Каті Осадчій в програмі" Світське життя " розкрила подробиці діагнозу, з яким потрапила в лікарню і опинилася між життям і смертю. Виявилося, що артистка кілька днів терпіла гострий біль в животі, а потім звернулася в лікарню, де їй сказали, що у неї внутрішня кровотеча.

"У мене два дні болів живіт, дуже хворів. Я пила знеболюючі таблетки, які мені не допомагали. Але це не стало для мене приводом звернутися до свого лікаря", - розповідає Даша. За її словами, вона приховувала біль і нікому не розповідала, що їй погано, навіть продовжувала працювати. Коли терпіти вже не могла – звернулася до свого лікаря.

Причому лікар, за словами артистки, був в шоці від того, що вона все ще у свідомості. "Потім я вже дізналася, що 50% людей з таким діагнозом привозять в лікарню або без свідомості, або вже мертвими", - поділилася Даша. Вона щиро подякувала лікарям, які врятували її життя. "Вони дуже дбайливо поводилися зі мною, дуже послужливо, допомагали мені. Я відчула, що не все так погано в нашій країні", - говорить Астаф'єва.

Також співачка розповіла, що тепер, після лікарні вона більш уважно стежить за своїм здоров'ям і радить українкам також берегтися і звертатися до лікарів при будь-яких болях або дискомфорті. "Мене лікарі попереджали, що в "жіночі дні" треба залишатися вдома, трохи відпочивати. Але я завжди геройствувала, не береглася", - шкодує Астаф'єв. Однак, тепер після того, що сталося переглянула свої погляди на ставлення до свого здоров'я.

Нагадаємо, ми розповідали про те, Даша Астаф'єва загриміла в лікарню зі страшним діагнозом, співачка приголомшила подробицями.

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