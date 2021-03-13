Популярная украинская певица Даша Астафьева устроила откровенный «концерт» в ванной под песню Валерия Меладзе
На волне популярности шоу «Липсинк баттл» артистка решила принять участие в челлендже и опубликовала соответствующие кадры на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Астафьева решила «исполнить» знаменитый хит Валерия Меладзе «Красиво». Для этого певица выбрала весьма необычную площадку – собственную ванну. Она забралась прямо в нее и использовала душевой шланг в качестве импровизированного микрофона.
Наряд звезды также оказался весьма специфичным: на Даше не было ничего кроме белого халатика. Стоит отметить, что это ничуть не стесняло певицу в движениях: она вовсю наклонялась и задирала ножки, приоткрывая свой наряд и тем самым дразня зрителей. Такой образ так и будоражит воображение.
«Красиво ты вошла в мою грешную жизнь», - старательно поет певица на видео, после чего в какой-то момент случайно падает в ванную.
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Впрочем, выступление Астафьевой все равно получилось очень чувственным и эмоциональным.
Ранее мы писали, что Даша снялась в клипе Насти Каменских, а позже показала фото, на котором позирует с самой певицей, а также Аней Андрийчук, Таней Парфильевой и Лесей Никитюк.
На снимке знойные подружки сидят рядом, вытянув перед собой длинные стройные ножки.
Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" подловила Дашу Астафьеву в тот самый момент: "Бюстгальтер не…".
Как сообщала Politeka, эффектная Астафьева дала волю своей внутренней хищнице в леопардовом белье: "Совести ноль".
Также Politeka писала, что смелая Астафьева случайно показала бюст в клипе Каменских: "Даша хороша!".