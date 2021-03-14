Популярная украинская певица Даша Астафьева рассказала о том, как попала в больницу из-за собственного отношения к своему здоровью

Звезда поделилась пугающей историей своей госпитализации в своем Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, Астафьева рассказала, что на прошлой неделе пережила тяжелое потрясение. Два дня подряд у певицы болел живот, однако она не обращала на тревожные звоночки внимания и просто пила обезболивающие, продолжая заниматься своими делами.

«Ночью боль усилилась, продолжая пить обезболивающие, на все уговоры и просьбы я отказывалась ехать в больницу», - вспоминает певица.

Однако, обратиться к врачам ей все же пришлось, хоть и не по своей воле.

«Следующее, что я помню, коридор больницы и все круги ада, которые только может пройти человек, пребывающий не в состоянии объяснить, что с ним, и что у него болит…», - рассказала Даша.

Ей пришлось пройти несколько неприятных диагностических процедур и попасть к нескольким врачам.

«Через пару минут меня направили в другое отделение, где определили, что у меня внутреннее кровотечение…Мне повезло. Я жива. Доктор, к которому я попала, теперь мой герой! Елена Николаевна, как мамуля, взяла меня за руку и пообещала, что все будет хорошо. Так и есть. Три дня назад мне сняли швы и подтвердили, что так и есть», - поделилась своей историей звезда.

Она добавила, что решилась опубликовать этот пост для того, чтобы предупредить других, как делать не надо. Певица призвала людей внимательно относиться к своему здоровью и беречь себя.

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