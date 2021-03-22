Популярная певица и модель Даша Астафьева раскрыла подробности того, как оказалась в больнице

Как сообщает Politeka.net , известная украинская певица Даша Астафьева в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь" раскрыла подробности диагноза, с которым попала в больницу и оказалась между жизнью и смертью. Оказалось, что артистка несколько дней терпела острую боль в животе, а потом обратилась в больницу, где ей сказали, что у нее внутреннее кровотечение.

"У меня два дня болел живот, очень болел. Я пила обезболивающие таблетки, которые мне не помогали. Но это не стало для меня поводом обратится к своему врачу", - рассказывает Даша. По ее словам, она скрывала боль и никому не рассказывала, что ей плохо, даже продолжала работать. Когда терпеть уже не могла – обратилась к своему врачу.

Причем врач, по словам артистки, был в шоке от того, что она все еще в сознании. "Потом я уже узнала, что 50% людей с таким диагнозом привозят в больницу или без сознания, или уже мертвыми", - поделилась Даша. Она искренне поблагодарила врачей, которые спасли ее жизнь. "Они очень бережно себя вели со мной, очень услужливо, помогали мне. Я почувствовала, что не все так плохо в нашей стране", - говорит Астафьева.

Также певица рассказала, что теперь, после больницы она более внимательно следит за своим здоровьем и советует украинкам также беречься и обращаться к врачам при любых болях или дискомфорте. "Меня врачи предупреждали, что в "женские дни" надо оставаться дома, немного отдыхать. Но я всегда геройствовала, не береглась", - сожалеет Астафьев. Однако, теперь после случившегося пересмотрела свои взгляды на отношение к своему здоровью.

Напомним, мы рассказывали о том, Даша Астафьева загремела в больницу со страшным диагнозом, певица ошарашила подробностями.

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